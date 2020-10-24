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3 belediye personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hatay'ın Samandağ Belediyesinde 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.
 24 Ekim 2020 21:43
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3 belediye personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hatay'ın Samandağ Belediyesinde 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Edilen bilgiye göre, Samandağ Belediyesinde korona virüs testi pozitif çıkan 3 personel evlerinde karantina altına alındı.

Samandağ Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemiz idari bina içerisinde farklı birimlerde görev yapan 3 personelimizin COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Covid-19 testi pozitif çıkan personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşup aramıza dönmelerini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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