Ukrayna ile Türkiye teknolojik ortaklığı pekiştirecek
|24 Ekim 2020 21:52
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225 Mriya'nın (Rüya) ikincisini Türkiye'yle tamamlayabileceklerini ifade etti.
Uruskiy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le beraber Türkiye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2. Mriya'nın tamamlanmasını görüştüklerini belirtti.
Türkiye'nin stratejik kargo uçaklarına ilgisinin olduğunu aktaran Uruskiy, ellerindeki "Ruslan" tipi kargo uçaklarının kendilerine yettiğini bu nedenle satamayacaklarını ifade ederek, "Ancak eğer yatırımcılardan talep olursa, 2. Mriya'yı bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük uçağı 1988'de yapıldı. Mriya'nın ikincisine de başlandı ancak bitirilemedi, 2. Mriya'nın sadece gövdesinin yapıldığı biliniyor, bitirilmesi için ise 300-400 milyon dolar bütçe gerektiği düşünülüyor.
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