İstanbul'da tüm hastanelerde pandemi bölümü olacak
|24 Ekim 2020 22:23
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Coronanın zirveye tırmanması ve bunun ağırlıklı olarak İstanbul'da yayılması üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladı.
Bu kapsamda akşam saatlerinde tüm hastanelerde pandemi hastanesi olacakmış gibi planlama yapıldı.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Sağlık müdürlüğü İstanbul'da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu bunlardan 10 bin 754'ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Bunların yüzde 25'i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasını planladı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İl Sağlık Müdürülüğünün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.
İstanbul'da coronanın yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi.
Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.
VAKALAR TIRMANIŞTA
Sağlık Bakanlığı yetkilileri de SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamada corona vakasının İstanbul'da giderek arttığına dikkat çektiler. Vatandaşların özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini bir kez daha hatırlattılar.
İŞTE LİSTE
İstanbul'da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde corona hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şöyle belirledi;
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