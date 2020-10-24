Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı Bakanlığa çağırdı.
|24 Ekim 2020 22:32
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