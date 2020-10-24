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Ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, köpeklerini yavru ayıya saldırtarak kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası verildi.
 24 Ekim 2020 22:55
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Ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, köpeklerini yavru ayıya saldırtarak kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası verildi.

İlçede yaşayan B.Z (21), köy merasında gördüğü ayı yavrusuna köpekleri saldırtarak bu anlar cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, B.Z'yi Yeniköy köyünde gözaltına alındı.

Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulanan B.Z, serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralanan kangal köpeklerinden birinin Kars Belediyesi Hayvan Barınağında korumaya alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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