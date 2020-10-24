1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
 24 Ekim 2020 23:32
+Aa- Yazdır
Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, hafta içinde oynanan Altınordu maçı öncesinde 9 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Giresunspor maçı öncesinde yapılan testlerle bu sayının arttığını belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada A Takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir."

Futbolcuların dışında teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 pozitif vakanın bulunduğu belirtildi.

TFF talimatları doğrultusunda yarın oynanaması gereken Giresunspor karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
24 Ekim 2020 19:49		 Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
24 Ekim 2020 19:05
Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?
24 Ekim 2020 16:54		 İl Sağlık Müdürü: Bulaşın yüzde 50'si aile içi temas
24 Ekim 2020 16:11
Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı
24 Ekim 2020 15:27		 'İller arası geçişler ile birlikte vakaların arttığını görüyoruz'
24 Ekim 2020 15:26
'Tıbbi maskeler yıkanıp tekrar tekrar kullanılmamalı'
24 Ekim 2020 15:08		 Bir belediye başkanının daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
22 Ekim 2020 23:45
CHP'li vekil yoğun bakımdan çıktı
22 Ekim 2020 22:27		 İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
22 Ekim 2020 21:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?00:01 - 25 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - İnternet hattı iptal işlemleri artık e-Devlet'ten yapılacak23:36 - Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor23:35 - Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı23:32 - Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı
23:11 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı23:04 - Belediyeyi icraya verdiler, başlarına gelmeyen kalmadı23:02 - Yargıtay'dan 'manifesto' niteliğinde cinsel taciz kararı22:55 - Ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası22:45 - Yaralı Türk Kızılay yetkilisi uçakla Türkiye'ye getirildi22:32 - Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
22:23 - İstanbul'da tüm hastanelerde pandemi bölümü olacak21:54 - Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu vefat etti21:52 - Ukrayna ile Türkiye teknolojik ortaklığı pekiştirecek21:43 - 3 belediye personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı21:40 - Yöneticiliği bırakıp zeytincilik yapmaya başladı
21:38 - Hastalığı hamile doktor eşi ile çocuğuna da bulaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?
25 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suç 1
fransa'nın ankara büyükelçisini çekmesi 1
cerrah 3
yusuf yazıcı 1
Nişaburek 1
adamını bulmak 2
trabzon burması 2
22.10.2020 istanbul'da eğitim uçağının düşmesi 1
Deli Şevki 1
borsacı 2
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam