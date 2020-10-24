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Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
 24 Ekim 2020 23:35
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Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yedigöz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bazıları silahla, bazıları da sopa darbeleriyle olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ile polis,, hastane önünde ve kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
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