Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor
Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz bölgesinin en çok yaylası olan şehirde özellikle yaylalardaki kaçak yapılarak anında müdahale ediyor.
|24 Ekim 2020 23:36
|+Aa- Yazdır
Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz bölgesinin en çok yaylası olan şehirde özellikle yaylalardaki kaçak yapılarak anında müdahale ediyor.
2019 yılında başlatılan ve devam eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak yapıya müdahale edilerek yeni yapıların yapılmasının önüne geçildi.
Bu bağlamda kaçak yapı müdahale ekiplerince bugün de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki Santa Harabelerinin Binatlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kaçak yapıya müdahale edildi ve Santa Bölgesinde yetkili kurumlardan izin alınmaksızın yapımına başlanan kaçak yapı mühürlenerek tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İnternet hattı iptal işlemleri artık e-Devlet'ten yapılacak
24 Ekim 2020 23:59
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
24 Ekim 2020 23:11
|Ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası
24 Ekim 2020 22:55
|Erzincan'ın 'akıllı hastanesi'nin inşaatı yükseliyor
24 Ekim 2020 21:37
|Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı
24 Ekim 2020 17:24
|Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti geliyor!
24 Ekim 2020 17:13
|Bakanlık o sürücüyü aradı, cezası iptal edildi
24 Ekim 2020 16:58
|Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi
24 Ekim 2020 15:03
|Malatya'da tarihi binaların yıkılacağına ilişkin iddialara açıklama yapıldı
24 Ekim 2020 14:53
|MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor
24 Ekim 2020 14:38