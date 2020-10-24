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Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor

Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz bölgesinin en çok yaylası olan şehirde özellikle yaylalardaki kaçak yapılarak anında müdahale ediyor.
 24 Ekim 2020 23:36
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Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor

Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz bölgesinin en çok yaylası olan şehirde özellikle yaylalardaki kaçak yapılarak anında müdahale ediyor.

2019 yılında başlatılan ve devam eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak yapıya müdahale edilerek yeni yapıların yapılmasının önüne geçildi.

Bu bağlamda kaçak yapı müdahale ekiplerince bugün de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki Santa Harabelerinin Binatlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kaçak yapıya müdahale edildi ve Santa Bölgesinde yetkili kurumlardan izin alınmaksızın yapımına başlanan kaçak yapı mühürlenerek tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.
İhlas Haber Ajansı
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