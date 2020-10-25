Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

GÖREVLENDİRME İPTAL YAZISI YAZILMAYAN MEMUR, 20 GÜN GÖREVE GELMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ATILABİLİR Mİ? Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yaşanan bir görevlendirmede, 20 gün boyunca yeni görev yerine gitmeyen bir antrenör hakkında memuriyetten çıkarma cezası verilmiştir. İdare, Bölge İdare ve Danıştay, idarenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, nedeniyle, idare işlemini iptal etmiştir.