Meteoroloji 4 ile saat vererek sağanak uyarısı yaptı-Haritalı
Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
|25 Ekim 2020 07:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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