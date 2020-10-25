İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
|25 Ekim 2020 07:21
|+Aa- Yazdır
İzmir'de sahte içki sebebiyle fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı, İzmir'de 32 oldu.
Konak ilçesinde ikamet eden Can Yılmaz (37), iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı sebeple fenalaştığı öne sürülen Ali V. isimli şahıs ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Can Yılmaz ve Ali V.'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Can Yılmaz ve Ali V.'nin ölümünü ardından, il genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı 32 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Her yerde aranan firari suç örgütü yöneticisi yakalandı
25 Ekim 2020 09:17
|Sigara vermedi diye cam şişeyle yaraladılar
25 Ekim 2020 06:57
|Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
25 Ekim 2020 06:39
|Kilis'te silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
24 Ekim 2020 23:35
|Adresi bulamadığı için hastanelik edilen kargocu vefat etti
24 Ekim 2020 21:54
|Ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim yakalandı
24 Ekim 2020 18:10
|Gaziantep'te şehit ailesinin evinden hırsızlık
24 Ekim 2020 14:59
|Melek Aslan cinayetinin 'azmettiricisi' Sakarya'da yakalandı
24 Ekim 2020 14:59
|İstanbul'da sahte evraklarla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
24 Ekim 2020 14:40
|Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
24 Ekim 2020 14:04