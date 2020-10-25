İstanbul'da haftalık yeni hasta sayısı ağustosu beşe katladı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Megakentte ağustos ayında haftada 882'lere kadar düşen yeni hasta sayısı, önceki hafta 3 bin 576 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da haftalık raporda 55 olarak gösterildi. Böylece İstanbul'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 190'a yükseldi.

Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin 12-18 Ekim tarihlerini içeren rapora göre, Türkiye'de ilk koronavirüs hastasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana, laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 348 bin 493 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. Bu tarihler arasında 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 14,4 olarak gerçekleşti.

25-49 yaşta artış

Rapora göre, Sağlık Bakanlığı'na bildirilen tüm hastaların yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek. 12-18 Ekim tarihlerini kapsayan haftada Kovid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında hayatını kaybeden çocuk görülmezken, 15 yaş ve altı 596 yeni hasta tespit edildi. 15 yaş ve altındaki toplam hasta sayısı ise 11 Ekim itibarıyla 21 bin 600 iken, bu sayı 18 Ekim itibariyle 22 bin 196'ya çıktı. Son bir haftada yeni hasta sayısının en fazla arttığı yaş grubu 25-49 yaş arası oldu. Bu yaş grubunda, bir önceki haftaya göre 6 bin 28 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 172 bin 430'a ulaştı.

İstanbul'da haftalara göre yeni hasta sayıları

12-18 Ekim: 3 bin 576 yeni hasta.

5-11 Ekim: 2 bin 847 yeni hasta.

28 Eylül-4 Ekim: Bin 927 yeni hasta.

21-27 Eylül: Bin 665 yeni hasta.

14-20 Eylül: Bin 507 yeni hasta.

7-13 Eylül: Bin 300 yeni hasta.

31 Ağustos-6 Eylül: Bin 267 yeni hasta.

24-30 Ağustos: Bin 212 yeni hasta.

17-23 Ağustos: 903 yeni hasta.

10-16 Ağustos: 882 yeni hasta.