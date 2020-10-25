AYM'den 'yeniden yargılama' vurgusu

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı vermesine rağmen önce yerel mahkemenin yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesi, karara ilişkin itiraz başvurusu yapılan üst mahkemenin de topu istinafa atmasının yankıları sürerken AYM'nin bir başka dosyanın gerekçesinde yer verdiği "yeniden yargılama zorunluluğuna" yönelik ifadeler dikkati çekti.

Yüksek Mahkeme, sözkonusu gerekçeli kararında "AYM tarafından ihlal kararına bağlı olarak yeniden yargılama kararı verildiğinde ilgili mahkemenin yeniden yargılama sebebinin varlığını kabul hususunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Mahkemenin yasal yükümlülüğü, ilgilinin talebini beklemeksizin AYM'nin ihlal kararı nedeniyle yeniden yargılama kararı vererek devam eden ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yerine getirmektir" vurgusu yaptı.

Kararda, bireysel başvuru kapsamında bir temel hakkın ihlal edildiğine karar verildiği takdirde temel kuralın, ihlalden önceki duruma dönülmesinin sağlanması olduğuna işaret edildi.