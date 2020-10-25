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Hobi bahçesini kiralayana da ceza geliyor

Pandemi döneminde rekor talep artışı yaşanan hobi bahçeleriyle ilgili yeni bir ceza daha geliyor. Tarım arazilerini hobi bahçesine dönüştürüp pazarlayanlara, bu arazileri kullananlar için öngörülen para cezasının 5 ya da 10 katı para cezası verilmesi planlanıyor
 25 Ekim 2020 09:25
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Hobi bahçesini kiralayana da ceza geliyor

Hobi bahçesine dönüştürülen arazilerde metrekare başına 50 ya da 100 lira para cezası öngören düzenleme, Meclis'te görüşmeleri süren tarımla ilgili torba teklife yetiştirilmeye çalışılıyor. Meclis Tarım Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç da Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a, "Bu işi meslek haline getirip onlarca kez yapanlarda ceza hapse kadar gider mi, bunu da konuşuyoruz" dedi.

YAPTIRIM GEREKİYOR

Kılıç şu bilgileri verdi: "Meclis'te görüşmeye devam ettiğimiz yasa teklifimizde, hobi bahçesine dönüştürülen tarım arazilerini kullananlar için bir ceza öngörülüyor. Bu araziler üzerindeki kaçak yapılarını öngörülen sürede yıkmayanlara ilk etapta metrekare başına 10 lira ceza uygulanacak. Eğer iki ay içinde yıkmazlarsa bu ceza 3 katına, yani 30 liraya çıkacak. Tarım arazilerini parçayarak hobi bahçesi adı altında pazarlayanlar daha büyük suçlu. Bunlarla alakalı da bir şeyler yapılması lazım ki arz piyasasını kapatabilelim. Onun için de, tarım arazileri üzerindeki hobi bahçeciliğini hukuki bir olay gibi yutturan, kooperatifler kurma yoluyla arazileri parçalı hale getirip, 10 liraya aldığı arazinin dönümünü 200 liraya satıp nemalanıp, sonra da ortadan kaybolan insanların da bu yapmış olduklarının bir karşılığının olması, yani, tarım arazilerimizi bu şekilde mahvedenlere de yaptırım getirilmesi gerekiyor.

SIYRILIP GİTMEMELİLER

Birinci suçlu, kabahatli bunlar. Çünkü, ilk baştan bu işi bilerek kurgulayarak yapan, vatandaştan düşük fiyata aldığı araziyi tarımda kullanılamayacak hale getirenler bunlar. Küçük küçük parçalara ayırıp hisselendirerek bu işten ciddi kar elde edenlerin, sanki bu işte hiçbir suçları kabahatleri yokmuş gibi yakayı kurtarıp sıyrılıp gitmemeleri gerekiyor. Aksi halde, bu konuda arzu ettiğimiz sonuca tam olarak ulaşamayız. Bu yapılmazsa, arazilerin katledilişi devam edecektir, onun için bunların yaptıklarının da bir karşılığının olması gerekir. Bunu da bir müeyyide altına almak istiyoruz. Yani bu işten birinci dereceden suçlu olanların korkmalarını, bu işten caymalarını sağlayacak bazı yaptırımların olması gerekiyor. Yapmak istediğimiz de bu.

DAHA AĞIR PARA CEZASI

Bu işin birinci derecede sorumlularına verilecek cezanın, hobi bahçesinde yapısı bulunanlar için öngörülen cezadan çok daha ağır olması gerekiyor. Komisyon başkanı olarak önerim, bu işi kurgulayıp hukuksuz altyapısını oluşturanlara verilecek cezanın, hobi bahçesine dönüştürdükleri arazinin tümü dikkate alınarak metrekare başına en az 50 ya da 100 lira para cezası olması. Yani, teklifte hobi bahçelerinde yapılaşmaya gidenler için öngörülen metrekare başına 10 liralık cezanın en az 5 ya da 10 katı olması. Bu iş ticari amaca, yani para kazanmaya dönük olduğu için öncelikle cezasının da parasal olması lazım. Ama bu işi meslek haline getirip onlarca kez yapanlarda ceza hapse gider mi, bunu da konuşuyoruz. Bunu da Meclis'te görüşmeleri haftaya devam edecek kanun teklifimize yetiştirmek istiyoruz."
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