1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzon'da karantinayı ihlal edenler hakim karşısına çıkacak

Trabzon'da Korona virüs tedbirlerine aykırı davranan 50 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemler çerçevesinde 9 kişi hakkında iddianame hazırlanırken bu kişiler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak
 25 Ekim 2020 09:44
+Aa- Yazdır
Trabzon'da karantinayı ihlal edenler hakim karşısına çıkacak

Trabzon'da Korona virüs tedbirlerine aykırı davranan 50 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemler çerçevesinde 9 kişi hakkında iddianame hazırlanırken bu kişiler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile Trabzon Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları uyarınca Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde alınan tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Trabzon Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Jandarma Komutanlığı'nca yapılan denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davranan 50 kişi tespit edildi.

9 kişi hakim karşısına çıkacak

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine istinaden "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı" davranma suçundan haklarında soruşturma başlatılan toplam 50 şüpheliden 9'u hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlanarak kamu davası açılırken, 9 kişi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Yapılan işlemler sonucu 9 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilirken oluşan dosya sayısı ise 44 olarak belirlendi.

İki aydan bir yıla kadar hapis cezası

Öte yandan bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmayla ilgili TCK'nın 195. Maddesi uyarınca " Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ibareleri yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti
25 Ekim 2020 09:13		 İstanbul'da haftalık yeni hasta sayısı ağustosu beşe katladı
25 Ekim 2020 08:05
Korona pazara çıktı
25 Ekim 2020 07:57		 İstanbul yeni güne sisle başladı
25 Ekim 2020 06:48
'Tabiatın kalbi' Bolu sonbaharda da tatilcilerin ilgi odağı
24 Ekim 2020 21:11		 Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor
24 Ekim 2020 20:45
Artvin'de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi
24 Ekim 2020 16:47		 Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı
23 Ekim 2020 22:18
Çay içerken ölümden döndü
23 Ekim 2020 21:17		 İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
23 Ekim 2020 19:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:59 - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak09:55 - Artık gençler de yoğun bakımda09:53 - Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX09:50 - 33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı09:47 - Yargıtay'dan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'tazminat' kararı09:44 - Trabzon'da karantinayı ihlal edenler hakim karşısına çıkacak
09:35 - Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de09:25 - Hobi bahçesini kiralayana da ceza geliyor09:17 - Her yerde aranan firari suç örgütü yöneticisi yakalandı09:13 - Koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti09:05 - Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine08:45 - İYİ Parti'de kritik hafta... Karar Akşener'de
08:35 - Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu08:30 - AYM'den 'yeniden yargılama' vurgusu08:15 - Halı sahada HES oyunu08:05 - İstanbul'da haftalık yeni hasta sayısı ağustosu beşe katladı07:57 - Korona pazara çıktı
07:48 - Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
Vakaları 'bıkkınlar' uçurdu
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Meteoroloji 4 ile saat vererek sağanak uyarısı yaptı-Haritalı
AYM'den 'yeniden yargılama' vurgusu
Korona pazara çıktı
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Yeni model köyofis... Uzaktan çalışanlar köye kaçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
To vals tou gamou 2
sinek avlamak 3
corona'nın ilk resmi ilacı 1
maşa ile koca ayı 2
kabara 1
ismini yanlış söylediği muhabire konuşmayan kaymakam 1
elektrik,su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti gelmesi 1
karı ağızlı 3
savcı 1
Yatak odasına karışılmasından hoşnut olan seçmen 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam