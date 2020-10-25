1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç adamdan geriye, "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri kaldı
 25 Ekim 2020 09:50
+Aa- Yazdır
33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç adamdan geriye, "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri kaldı.

İnegöl'de ikamet eden 33 yaşındaki bir çocuk babası Mücahit Balantekin bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalandı. Genç adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balantekin'in kısa bir süre önce çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Gencin son sözleri "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah, hepinizi seviyorum dua bekliyorum" oldu.

Bronşit rahatsızlığı da bulunan Balantekin'e plazma kan tedavisinin de uygulandığı öğrenildi.

Balantekin'in ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Balantekin İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Balantekin'in geçen sene evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak
25 Ekim 2020 09:59		 Artık gençler de yoğun bakımda
25 Ekim 2020 09:55
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
25 Ekim 2020 09:05		 Halı sahada HES oyunu
25 Ekim 2020 08:15
Vakaları 'bıkkınlar' uçurdu
25 Ekim 2020 07:40		 Yeni model köyofis... Uzaktan çalışanlar köye kaçıyor
25 Ekim 2020 07:30
Meteoroloji 4 ile saat vererek sağanak uyarısı yaptı-Haritalı
25 Ekim 2020 07:05		 Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi
25 Ekim 2020 06:30
Belediyeyi icraya verdiler, başlarına gelmeyen kalmadı
24 Ekim 2020 23:04		 Yaralı Türk Kızılay yetkilisi uçakla Türkiye'ye getirildi
24 Ekim 2020 22:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:59 - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak09:55 - Artık gençler de yoğun bakımda09:53 - Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX09:50 - 33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı09:47 - Yargıtay'dan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'tazminat' kararı09:44 - Trabzon'da karantinayı ihlal edenler hakim karşısına çıkacak
09:35 - Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de09:25 - Hobi bahçesini kiralayana da ceza geliyor09:17 - Her yerde aranan firari suç örgütü yöneticisi yakalandı09:13 - Koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti09:05 - Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine08:45 - İYİ Parti'de kritik hafta... Karar Akşener'de
08:35 - Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu08:30 - AYM'den 'yeniden yargılama' vurgusu08:15 - Halı sahada HES oyunu08:05 - İstanbul'da haftalık yeni hasta sayısı ağustosu beşe katladı07:57 - Korona pazara çıktı
07:48 - Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
Vakaları 'bıkkınlar' uçurdu
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Meteoroloji 4 ile saat vererek sağanak uyarısı yaptı-Haritalı
AYM'den 'yeniden yargılama' vurgusu
Korona pazara çıktı
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Yeni model köyofis... Uzaktan çalışanlar köye kaçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adeta 1
kadın reyonu 1
atlet 1
alarma 1
el oğlu 3
ekrem imamoğlu'nun corona testinin pozitif çıkması 1
Gönül Dağı dizisi 1
Kız Nuray Sen miydin Allah canını almasın 1
Amazonit 1
milletimizin aklıyla dalga geçilmesi 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam