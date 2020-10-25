Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 100 bin influenza ve solunum yolu kiti satın alınacak
|25 Ekim 2020 09:59
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 100 bin influenza ve solunum yolu kiti satın alınacak.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı laboratuvarlarının ihtiyacı için 2 kalem (100 bin adet) real time PCR kiti temin edilecek.
Açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacak kitler için teklifler, 27 Ekim saat 12.00'ye kadar sunulabilecek.
Öte yandan, ihaleye ilişkin ayrıntılara "www.dmo.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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