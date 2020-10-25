KPSS Önlisans oturumu sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans oturumu tamamlandı
|25 Ekim 2020 12:47
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu tamamlandı.
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak.
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