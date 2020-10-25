PKK itirafçısı HDP'yi deşifre etti! Örgüt onların değil, onlar örgütün beyni
|25 Ekim 2020 10:48
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Terör örgütünün ini olarak bilinen Kuzey Irak'ta PKK kamplarında eğitimler aldıktan sonra sahte kimlikle Türkiye'ye gelen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast için keşif yaparken yakalanma korkusuyla teslim olan Zenda kod adlı Sonay Bakar, PKK-HDP ilişkisi hakkında önemli itiraflarda bulundu. Bakar'ın itiraflarında terör örgütü PKK ve HDP arasındaki ilişkide yeni bir denge unsuru keşfedildi. İşte ayrıntılar...
PKK HDP'Yİ YÖNETİYOR, AMA HDP DE PKK'YI YÖNETİYOR!
Bakar ifadesinde 10 günlüğüne götürüldüğünü ancak sonra işlerin değiştiğini şu ifadelerle anlattı; "İlk gittiğimde 10 gün içinde geri gönderileceğimi sanıyordum. 10'uncu gün ailemize mektup yazdırdılar. Yazdığımız mektupları yaktılar. Geri dönmek isteyenlerin mektuplarının hiçbiri ailelerine ulaşmadı. Bundan sonra zaten etrafımızdaki herkes silahlıydı. Eylem için gönderilince bunu fırsat bilerek teslim oldum"
İtiraflarına şöyle devam etti;
"HDP'li belediyeler örgütün beyni. Onlar yönetiyor. Hendek olaylarındaki gibi yerel yönetim imkanları örgüte aktarılıyor. HDP'li belediye başkanları örgütle iletişim halinde. İlişkileri ve irtibatları olmadığı durumlarda örgüt tarafından uyarılıyorlar.
"HDP ÇADIRINDAN DAĞA GÖTÜRÜLÜĞ 5 YIL KAMPLARDA EĞİTİM VERİLİYOR"
16 yaşındayken Batman'da kurulan HDP'nin gençlik çadırından dağa götürüldüm. 5 yıl örgüt kampında eğitim aldım.
BİR BAŞKA İTİRAFÇI DA HDP'NİN GENÇLERİ KAÇIRMA SORUMLUSUNU DEŞİFRE ETTİ!
Van'da, terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği, örgütün sözde yapılanmalarına para aktardığı ve illegal yapılarda sorumlu düzeyde görev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan HDP'nın eski MYK üyesi Hülya Ertaş hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HDP GENÇLİK KOLUNDA HÜLYA ERTAŞ TARAFINDAN DAĞA GÖNDERİLDİM
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan PKK'lı bir teröristin ifadesi, HDP'nin PKK'ya eleman temin ettiğini bir kez daha belgeledi. İfadesinde, örgüte katılmaya karar verdiğinde arkadaşının kendisini o dönemdeki BDP İl Başkanlığı binasına götürdüğünü anlatan terörist, "Kapısında 'Gençlik Kolu' yazan odaya girdik. İçeride Hülya Ertaş vardı. PKK'ya katılmak istediğimizi söyledik. Bizimle yaklaşık yarım saat muhabbet ederek neden örgüte katılmak istediğimizi sordu.
Dilhan Dumanoğlu
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