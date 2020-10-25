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ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Özellikle yüzde 50 ÖTV dilimine giren otomobillere yoğun talep olduğu için bulunurluk sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa'daki üreticiler, önce kendi pazarını beslemenin derdine düştü. Bundan ötürü de bir miktar yine bulunurluk sıkıntısı yaşıyoruz
 25 Ekim 2020 11:07
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ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, özellikle yüzde 50 ÖTV dilimine giren otomobillere yoğun talep olduğu için bulunurluk sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Avrupa'daki üreticiler, önce kendi pazarını beslemenin derdine düştü. Bundan ötürü de bir miktar yine bulunurluk sıkıntısı yaşıyoruz." dedi.

Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmeler ve piyasadaki araç bulunurluğu konusunda yaşanan sorunlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özellikle yüzde 50 ÖTV dilimine giren otomobillere yoğun talep olduğu için bulunurluk sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Bunun da sebebi sektör, ÖTV'de bir değişiklik beklemediği için yüzde 60 ÖTV dilimindeki arabalara yoğunluk vermişti. Siparişler o şekildeydi. Yüzde 60 ÖTV dilimi de yüzde 80'e çıktığı için tüketici, şu anda yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlara ilgi gösteriyor." diye konuştu.

- "Avrupa'daki toparlanmadan dolayı bize araç daha nazlı geliyor"

Avrupa'da otomotiv sektörünün toparlanma sinyalleri verdiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa'da üretimler artıyor ve otomotiv endüstrisi pandemideki kayıplarını bu çeyrekte toparlamaya doğru adım adım gidiyor. Dolayısıyla Avrupa'daki hareketlilikten ötürü iç piyasaya araç biraz daha nazlı geliyor açıkçası. Oradaki üreticiler, önce kendi pazarını beslemenin derdine düştü. Bundan ötürü de bir miktar yine bulunurluk sıkıntısı yaşıyoruz."

- "Araç bulunurluğunda gelecek yılın ilk çeyreğinde bir rahatlama olacağını öngörüyoruz"

Murat Şahsuvaroğlu, firmaların ÖTV güncellemesi öncesi hazırlığını genelde yüzde 60 ÖTV'ye göre yaptığını belirterek, yeni siparişleri yüzde 50'ye döndürme şansı bulunmadığını, sene sonu olduğu için de yüzde 50 ÖTV'de tüketicilerin istediği araçlarda hala sıkıntılar yaşanabildiğini ancak yüzde 80 ÖTV'ye giren araçlarda bulunurluk sıkıntısının şu an için olmadığını söyledi.

Araç bulunurluğunda pandeminin gidişatının önemli bir belirleyici unsur olduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Pandeminin etkileri henüz otomotiv sanayisinde tamamen ortadan kalkmış değil. Üretim devam ederken bir hatta bile vaka çıksa o hat tamamen kapatılacağı için üretim duruyor. Dolayısıyla pandeminin de gidişatına bağlı olmakla birlikte piyasada araç bulunurluğu noktasında gelecek yılın ilk çeyreğinde bir rahatlama olacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Satışlarda yerlilik oranı yükseldi"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, yüzde 50 ÖTV dilimindeki araçların çoğunlukla yerli üretim olduğunu belirterek, "Bu durum Türkiye'deki yerli üretime yaradı. ÖTV matrahı değişikliğinde yerlide 70 bin TL'den 85 bin TL'ye çıkması, ithalde de 120 bin TL'den 130 bin TL'ye çıkması yerliye doğru bir ilgi doğurdu. Yerli üretimin yanında yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye çalışan ithal modeller de var." ifadelerini kullandı.

Satış adetlerindeki yerli ve ithal oranlarını paylaşan Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Mesela, ocak ayındaki satışlarda yerli oranı yüzde 41, şubatta yüzde 42,8, martta yüzde 39 ve nisanda yüzde 30,4. Baktığımızda nisana kadar ithalin payı yüksek. Uygun kamu destekli faizlerin olduğu dönemde, mayısta yüzde 47,9, haziranda yüzde 49,7 seviyesinde. Haziranda uygun destekli kredi bitince temmuzda yüzde 45'e, ağustos ayında yüzde 44'e düşmüş. Tekrar eylülde yerlinin oranı matrah güncellenmesiyle beraber yüzde 50,7'ye çıkmış. Yani demek ki tüketici, yerli üretim otomobili kamu destekli krediler olunca yoğun bir şekilde tercih etmiş ve matrahta pozitif ayrışma olduğu zaman tercih etmiş."

- "Otomotiv pazarı 800 bin adet bandına koşuyor"

Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründeki yıl sonu beklentilerine ilişkin de, "Bütün bu pandemiye ve faizlerin yavaş yavaş yükselmesine rağmen otomotiv, eski dönemine doğru bir dönüşüm yaşıyor. Bir yatırım aracı olma özelliğine tekrar kavuştu. Biz sene başında '600 bin adet olur' dediğimiz Türkiye otomotiv pazarı, bugün 780-800 bin bandına doğru koşuyor. Otomotiv, layık olduğu 1 milyon adetlik pazara doğru yavaş yavaş, emin adımlarla gidiyor diye görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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