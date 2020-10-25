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Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ile gönderdiği talimatla, kuruluş bakımı altındaki engelli öğrencilerin yüz yüze eğitim süreçlerinin, sağlık personelinin katılımıyla oluşturulan Koordinasyon ve Değerlendirme Kurullarınca haftalık takip edilmesini istedi
 25 Ekim 2020 11:30
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Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluş bakımı altındaki engelli öğrencilerin yüz yüze eğitim süreçlerinin, kuruluşlardaki Koordinasyon ve Değerlendirme Kurullarınca haftalık takip edilerek değerlendirilmesi talimatını verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakım altındaki engelli bireylerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında eğitim süreçlerinin aksamaması amacıyla 81 ildeki kuruluşlara talimat gönderildi.

Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, eğitim-öğretim çağındaki engelli öğrencilerle ilgili izlenecek yol ve uygulamaların belirlendiği talimat yazısında, okulların kademeli şekilde açıldığını hatırlatıldı.

Buna göre, kuruluşlarda bakım altında bulunan ve okula devam eden engelli bireylerin durumları, kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığı dikkate alınarak, İl Hıfzısıhha Kurulu kararları çerçevesinde, kuruluş sağlık servisi personeli ve meslek elemanlarının katılımıyla oluşturulan "Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirilecek.

Engellilerin yüksek yararı gözetilerek, bireysel ve grup eğitimi alma durumuna göre yüz yüze eğitime devam süreçleri, kurulun kararları doğrultusunda belirlenecek.

Engelli öğrencilerin okula gönderilmesi sürecinde, il milli eğitim müdürlükleri koordinesinde planlama yapılacak. Öğrencilerin okulda alınan tüm tedbirlere riayet etmesi, belirlenen gün ve saatlerde okulda bulunmaları sağlanacak.

- Okula gidiş ve dönüşlerde ateş ölçümleri yapılacak

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulları, engelli bireylerin okula devam etme durumlarını haftalık değerlendirecek.

Okula giden ve okuldan dönen engelli öğrencilerin ateş ölçümleri ile el yıkama, kıyafet değişimi gibi temizlik kontrolleri de bakım elemanlarınca yapılacak.
Anadolu Ajansı
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