KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz
KPSS Önlisans oturumu sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|25 Ekim 2020 12:25
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KPSS Önlisans oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 130 dakika sürdü.
Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenekten toplamda 120 soru soruldu.
Sınava giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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