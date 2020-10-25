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KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz

KPSS Önlisans oturumu sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 25 Ekim 2020 12:25
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KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz

KPSS Önlisans oturumu saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 130 dakika sürdü.

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenekten toplamda 120 soru soruldu.

Sınava giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
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