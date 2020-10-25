CHP Bursa Milletvekili Özkan'ın da testi pozitif çıktı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu
|25 Ekim 2020 12:06
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CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün test yaptırdığını bildirdi.
Testin sonucunun pozitif çıktığını belirten Özkan, "İyiyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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