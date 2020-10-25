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Adana'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı
 25 Ekim 2020 12:40
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Küçük Elmagölü Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Aydın S, tabancayla diğer aile üyelerinin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hilmi (64) ve Mustafa S. (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ebru (21), İnan (33), Hasan Nuri (21) ve Güldane S. (59) ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hilmi ve Mustafa S'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Aydın S, kullandığı tabancayla jandarmaya teslim oldu.

Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
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