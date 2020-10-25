Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ve yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Sevgi Uzer, "Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk. Maske taktığımız ve hijyene dikkat ettiğimiz halde bize bulaşıyorsa kesinlikle herkese gelebilir." dedi.

Bir kamu kurumunda çalışan Sevgi Uzer, 1 ay önce yakalandığı Kovid-19'u 20 günden fazla evde karantinada kaldıktan sonra atlatarak yeniden işine başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sevgi Uzer, AA muhabirine, Kovid-19 hastalığının kendisine iş yerinden bulaştığını söyledi.

İş yerinde maske takmaya özen gösterdiklerini dile getiren Uzer, "Bende bademcik şişmesi oldu. Buna bağlı olarak ateşlenme yaşadım. Daha sonra test yapıldı, pozitif çıktı. Karantina sürecimiz başladı." diye konuştu.

Başlarda normal nezle gibi olduğunu ancak ikinci günden sonra ciddi eklem ağrıları yaşadığını anlatan Uzer, "Tarifi yok gibi aslında. El ve ayak bileğimde şiddetli ağrılar, baş dönmesi ve mide ağrısı oldu. Çok yorgunluk ve uyuma hissi vardı. Hiçbir şeyden tat alamadım. Yediklerimizden bir şey anlamadık. Yorgunluk ve halsizlik epey devam etti." ifadelerini kullandı.

Uzer, bu dönemde, "Acaba sonu ne olur?" diye düşündüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nefesimin yetmediğini hissettim. Konuşurken öksürükler başladı. Derin derin nefes alamıyorsunuz. Yarım nefes şeklinde gidiyor. O nefes size yetmiyor. Nefes alırken göğüs kafesinizin acıdığını hissediyorsunuz. İnsana kötü hissettiriyor. En çok ona üzüldüm. Nefes almak ne büyük bir nimetmiş onu anlamış olduk. Maske taktığımız ve hijyene dikkat ettiğimiz halde bize bulaşıyorsa kesinlikle herkese gelebilir."