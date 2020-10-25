Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN SON AŞAMASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitim müjdesi verdi. Tüm sınıflar yüz yüze eğitime 23 Kasım'da geçiyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak