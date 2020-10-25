Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem
Bingöl'de saat 12.37'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|25 Ekim 2020 12:53
|+Aa- Yazdır
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Bingölde saat 12.37de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) October 25, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tedirgin eden görüntü! Korku içerisinde yaşıyorlar
25 Ekim 2020 12:12
|Oğlunun futbol aşkı için kulüp kuran anne çocuklara umut oldu
25 Ekim 2020 12:02
|Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli iki yönlü kapandı
25 Ekim 2020 11:53
|Saraçoğlu Mahallesi, yenilenen yüzüyle başkentin gözdesi olacak
25 Ekim 2020 11:28
|Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
25 Ekim 2020 10:09
|Trabzon'da karantinayı ihlal edenler hakim karşısına çıkacak
25 Ekim 2020 09:44
|Koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti
25 Ekim 2020 09:13
|İstanbul'da haftalık yeni hasta sayısı ağustosu beşe katladı
25 Ekim 2020 08:05
|Korona pazara çıktı
25 Ekim 2020 07:57
|İstanbul yeni güne sisle başladı
25 Ekim 2020 06:48