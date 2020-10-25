2020 KPSS Ön Lisans oturumuna geç kalanlar, yine sahnedeydi
|25 Ekim 2020 12:59
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ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, saat 10.15'te başladı.
Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı.
Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.
GÖREVLİLER ZAMANINDA UYARDI
Eğitim Fakültesi önünde ise dakikalarca kuyrukta bekleyen adaylara sınav merkezi önünde koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve ıslak mendil dağıtıldı.
SINAVDAN 10 DAKİKA ÖNCE GELDİ ANCAK.
Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.
Bu sırada koşarak binaya gelen bir kadın, eliyle kapıyı açarak içeri girdi ancak polis ekipleri tarafından geç kaldığı gerekçesiyle binadan çıkarıldı. Saat 10.05'te kapıya gelen bir kadın aday da sınava alınmadı.
KAPI ÖNÜNDE AĞLASA DA İÇERİ ALINMADI
Bina içerisindeki görevlilerin bakması için kapıya vuran kadın, "Sadece iki dakika geç kaldım. Alanya'dan geliyorum. Lütfen kapıyı açın." dedi.
Ancak görevliler kapıyı açmayınca genç kadın uzun süre gözyaşı döktü.
BİNA ETRAFINDAN DOLAŞIRKEN SINAVI KAÇIRDI
Geç kaldığı için sınava alınmayan başka bir kadın ise sınav giriş belgesinde 10.15 yazdığı için bina etrafında dolaştığını, bu nedenle geç kaldığını söyleyerek görevlilerden kendisini almalarını istedi, ancak başarılı olamadı.
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