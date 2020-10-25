Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı
|25 Ekim 2020 13:04
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Olay, geçen çarşamba günü Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri apartmandaki kontrollerini gerçekleştirip ayrılmak istedikleri sırada apartman görevlisi Mustafa Kemal Öztürk ile karşılaştı. Öztürk, ekibe hangi daireye ve kime geldiklerini sordu. Filyasyon ekibi de, hasta mahremiyeti nedeniyle bilgi vermedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Öztürk, filyasyon görevlisi Reyhan Kar (35) ve Müşerref Tokuşlu'nun (40) apartmandan çıkmalarına izin vermedi.
Görevliler, kendilerini dışarıda bekleyen ekip şoförü Ahmet İpek'i (54) arayarak yardım istedi. Apartman girişine gelen İpek ile Mustafa Kemal Öztürk arasında tartışma çıktı. Öztürk, Ahmet İpek'i darp etti. Filyasyon görevlileri de bu sırada apartman sakinlerinin kapıyı açmasıyla dışarıya çıktı. Başından yaralanan Ahmet İpek de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Filyasyon görevlileri Reyhan Kar ve Müşerref Tokuşlu, polisi arayarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan apartman görevlisi Mustafa Kemal Öztürk, 'Kamu görevlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
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