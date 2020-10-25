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Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti. Yangını fark eden anne bir çocuğuyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen baba hastaneye kaldırıldı
|25 Ekim 2020 13:13
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde Fatih Topçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek evde bulunan bir çocuğunu dışarı çıkaran anne, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evde mahsur kalan baba ile çocukları Ömer Hamza (10) ve Eymen Topçu'yu (7) kurtardı.
Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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