Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü
|25 Ekim 2020 13:19
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Diyarbakır'da, pozitif tanı alıp, karantinada olması gereken A.Ç., tartıştığı komşusu M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun (9) yüzüne tükürdü. Polis ekipleri karantinayı ihlal eden A.Ç.yi yurda götürülmesi için filyasyon ekiplerine teslim ederken, şüpheli hakkında adli işlem de başlatıldı.
Olay, dün akşam merkez Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan A.Ç., ile M.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ç., M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun yüzüne tükürdü. Komşuların tartışmasını gören apartman sakinleri ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç. ile M.U.'nun kimlik sorgusu yaparak, ifadelerini aldı.
Ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler, filyasyon ekiplerine bilgi verdi. Koruyucu kıyafetle olayın yaşandığı apartmana gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya almak için yurda götürdü, kız çocuğu E.U.'yu ise dezenfekte etti.
Öte yandan A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, karantinayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı.
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