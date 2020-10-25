Bir sağlık çalışanı daha korona nedeniyle yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Antalya Elmalı Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Kızıltaç'ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu
|25 Ekim 2020 13:24
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