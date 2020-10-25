Kiracısının kapı kilidini değiştiren ev sahibi avukata dava

İstanbul barosu avukatlarından Zeynep S.'nin İstanbul Beşiktaş'ta bir dairesi vardı. Libya uyruklu Naci K., isimli genç adam, avukatın evini 1 yıllığına kiraladı. Kira ücretini peşin olarak avukata veren 38 yaşındaki Naci, evin anahtarlarını da yanına alarak kısa bir süreliğine memleketine geri gitti. İddiaya göre mutfağın kilitli çekmecesine 10 bin dolar bırakan Naci arkadaşını arayarak evde bırakmış olduğu parayı kendisine EFT yolu ile göndermesini istedi.

MEMLEKETİNDEYKEN EV SAHİBİ KİLİDİ DEĞİŞTİRDİ

Arkadaşı Naci'nin söylediği yerde parayı bulamadığında ise durumu telefonla bildirdi. Duydukları karşısında şoke olan genç adam apar topar Türkiye'ye geri döndü. Eve gittiğinde kapının kilit göbeğinin değiştirildiğini fark eden adam, ev sahibini arayarak durumu sorduğunda ise Zeynep S., 'Ben evi başkasına kiraladım' beyanı ile karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Naci K., kira kontratı olmasına rağmen evin kilidinin değiştirilerek başka bir şahsa kiralanmasıyla mağdur olduğunu ve evde bıraktığı paranın hırsızlandığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

EV SAHİBİ, 'DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan avukat Zeynep S., Naci'nin iddialarını reddederek kendisinin Libya'ya geri döndüğünü söyleyerek güven kazandığını, bu nedenle evi başkasına kiraya verdiğini ve evin kilidini değiştirdiğini anlattı. Söz konusu paranın ise çalınmadığını çünkü böyle bir paranın mutfak çekmecesinde olmadığını iler sürdü.

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETTİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Zeynep S.'nin var olan kira kontratına rağmen eve ait kilit düzeneğinin değiştirilerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şahsın iddia ettiği paranın tanığı olmadığı bu nedenle hırsızlık suçunun oluşmayacağı anlatıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen avukat, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN DEMİR