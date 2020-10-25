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2 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı

Tunceli ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerlerinin karantinaya alındığı bildirildi.
 25 Ekim 2020 13:47
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2 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı

TUNCELİ

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır."

Vali Mehmet Ali Özkan da valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Bana bir şey olmaz, demeyelim, maalesef oluyor." uyarısında bulundu.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 142 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 142 ev karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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