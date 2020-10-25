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Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına karşın 'Türk malı ithalatı arttı'

Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklandı
 25 Ekim 2020 13:51
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Suudi Arabistan'daki boykot çağrılarına karşın 'Türk malı ithalatı arttı'

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Riyad yönetiminin iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle, Türk mallarına gayrıresmi bir boykot uyguladığını söylüyordu.

Ancak Reuters'ın haberine göre bu boykot ticaret verilerine yansımadı.

Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın Temmuz'daki 693.4 milyon riyal düzeyinden Ağustos'ta 833.6 milyon riyale (222.28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu.

Türk ihracatçılar bir süredir Suudi Arabistan'da yaşadıkları sorunların arttığını söylüyor. Suudi Ticaret Odası Bşkanı Türk mallarına boykot çağırısı yaparken, başlıca süpermarket zincirleri artık Türk malı stoklamayacağını duyurmuştu.
Memurlar.Net
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