Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bolu'da köyde çok sayıda ev yanıyor
Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde yangın çıktı. Çok sayıda ev ve odunlukta yangın devam ediyor
|25 Ekim 2020 14:01
|+Aa- Yazdır
Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.
Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.
Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale
25 Ekim 2020 16:24
|Sahte içki nedeniyle iki ilden yeni ölüm haberleri geldi
25 Ekim 2020 14:43
|Kiracısının kapı kilidini değiştiren ev sahibi avukata dava
25 Ekim 2020 13:36
|Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü
25 Ekim 2020 13:19
|Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
25 Ekim 2020 13:13
|Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı
25 Ekim 2020 13:04
|Adana'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
25 Ekim 2020 12:40
|Her yerde aranan firari suç örgütü yöneticisi yakalandı
25 Ekim 2020 09:17
|Sigara vermedi diye cam şişeyle yaraladılar
25 Ekim 2020 06:57
|Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
25 Ekim 2020 06:39