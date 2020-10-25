Vali uyardı: Vakalar son 10 günde ikiye katlandı
|25 Ekim 2020 14:20
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarıda bulundu.
Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.
İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:
"Örneğin İzmir'de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."
Coronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Coronadan kaybettik.Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) October 25, 2020
Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum.
Uymamız gereken üç kural ;
MASKE 😷 MESAFE ⬅️➡️ TEMİZLİK
Hepinize sağlıklı günler dilerim
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