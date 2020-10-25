Kimliğini unutan KPSS adayının yardımına trafik polisleri koştu
|25 Ekim 2020 14:49
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Artvin'de, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu öncesi kimliğini evde unutan adayın imdadına trafik polisleri yetişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu için Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'ne gelen Abdullah Çaloğlu, sınava kısa süre kala kimliğinin yanında olmadığını fark etti.
Kimliğini, kendisini sınav yerine getirdikten sonra kent merkezine giden arkadaşının aracında unuttuğunu hatırlayan Çaloğlu, yerleşkedeki trafik polislerinden yardım istedi.
Bunun üzerine söz konusu araca yönlendirilen polis ekipleri, Çaloğlu'nun kimliğini alarak Artvin Çoruh Üniversitesine geldi.
Yerleşke önünde bekleyen Çaloğlu'na kimliği teslim eden polis, adayı, salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava gireceği binaya kadar getirdi.
Çaloğlu, sınav bitiminde polis ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Sınava bir dakika kala içeri girebildiğini belirten Çaloğlu, "Allah razı olsun. Polisler olmasaydı sınava giremezdim. Çok teşekkür ediyorum." dedi.
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