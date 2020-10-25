Bakan Kurum'dan Elazığ depreminin ardından yapılan konutlara ilişkin açıklama
|25 Ekim 2020 14:58
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından yapılan konutların ilk bölümünü 8 ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirterek, "Biten konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depreminin ardından vatandaşların konutlara bir an önce kavuşması için çalıştıklarını belirtti.
Konutların ilk bölümünün 8 ayda tamamlandığını bildiren Kurum, şunları kaydetti:
"Biten konutlarımızı da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sarıyoruz. Kış gelmeden hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 bin, 1 yıl içinde de kalan 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."
Kurum, vatandaşların, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla huzur bulup depreme dayanıklı konutlarında güvenle yaşayacağı yeni Elazığ'ı hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayarak, "Elazığlı kardeşlerimizin, yeni yuvalarında mutluluk ve huzur içinde oturmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.
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