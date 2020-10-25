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Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.
 25 Ekim 2020 19:01
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Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 25 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır. ' ifadelerini kullandı.

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