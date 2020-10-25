1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Örümcek Ormanları' güz renkleriyle büyülüyor

Gümüşhane'de yüksek köknarlar, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle öne çıkan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen "Örümcek Ormanları"nda sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor.
 25 Ekim 2020 16:12
+Aa- Yazdır
'Örümcek Ormanları' güz renkleriyle büyülüyor

Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırlarında bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400'lü yaşlarda olduğu belirlenen 70 metre yüksekliğinde 4'er adet ladin ve köknar ağacı bulunuyor.

Güvende ve Kazıkbeli, Çıkrıkdüzü gibi birçok meşhur yaylanın da yol güzergahında bulunan orman, ekim ve kasım aylarında sarı, kırmızı ve kızıl renklere bürünüyor.

Güz renklerinin hakim olduğu orman, Gümüşhane merkeze 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sık bitki örtüsü dolayısıyla "Örümcek Ormanları" ismi verilen orman, aynı zamanda şelaleleri ve eşsiz ihtişamıyla fotoğraf ve bakir coğrafyaları keşfetmek isteyen doğa tutkunlarına farklı deneyimler sunuyor.

"Doğaseverleri buraya özellikle sonbaharda davet ediyoruz"

Renk cümbüşüne dönüşen ormanda gezintiye çıkan Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, Örümcek Ormanları'nın eşsiz güzelliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

Ormanların konumu itibariyle Giresun, Trabzon ve Gümüşhane üçgeninin orta noktasında yer aldığını belirten Ayvat, alanın 5 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname doğrultusunda, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiği bilgisini paylaştı.

Ayvat, alanın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinde flora ve fauna açısından zenginliğinin yanı sıra yapısal özelliklerinin de etkili olduğunu vurgulayarak, "Burası Avrupa'nın ve Kafkasların en uzun ve en geniş çapa sahip köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu bir orman ve bu anlamda ülkemizde tek. Diğer taraftan flora ve fauna ağıyla oldukça zengin bir kaynağa sahip." dedi.

Alanın, endemik türler açısından da çok zengin olduğuna işaret eden Ayvat, "Alan, Çağlayandibi Şelalesi ile başlayıp orta kısımda Örümcek Ormanları ve en tepede ise Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini yansıtan Çıkrıkdüzü ve Kazıkbeli gibi yaylaları barındırıyor." diye konuştu.

Örümcek Ormanları'nda özellikle sonbaharda renk cümbüşü yaşandığına dikkati çeken Ayvat, alanın tüm renklerle birlikte adeta kartpostalı andırdığını dile getirdi.

Ayvat, alanın ciddi manada tanıtıma ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Örümcek Ormanları, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı ladin ve göknar ağaçlarıyla göğe kadar uzanan, kartpostalı andıran bir yer. Doğaseverleri buraya özellikle sonbaharda davet ediyoruz. Akademisyenlerimize ve ziyaretçilerimize yöremizi ve güzelliklerimizi tanıtmak istiyoruz. An itibarıyla en güzel görüntülerin, kartpostallık fotoğrafların çekilebileceği bir zaman dilimindeyiz. Bütün vatandaşlarımızı burayı görmeye, yürüyüş yaparak doğal güzelliklerimizi keşfetmeye davet ediyoruz."
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
25 Ekim 2020 16:33		 Bakan Kurum'dan Elazığ depreminin ardından yapılan konutlara ilişkin açıklama
25 Ekim 2020 14:58
Kimliğini unutan KPSS adayının yardımına trafik polisleri koştu
25 Ekim 2020 14:49		 Vali uyardı: Vakalar son 10 günde ikiye katlandı
25 Ekim 2020 14:20
Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem
25 Ekim 2020 12:53		 Tedirgin eden görüntü! Korku içerisinde yaşıyorlar
25 Ekim 2020 12:12
Oğlunun futbol aşkı için kulüp kuran anne çocuklara umut oldu
25 Ekim 2020 12:02		 Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli iki yönlü kapandı
25 Ekim 2020 11:53
Saraçoğlu Mahallesi, yenilenen yüzüyle başkentin gözdesi olacak
25 Ekim 2020 11:28		 Maske takmayan yeğenine böyle sitem etti: Uyardım, takmadı. Kesin cezasını
25 Ekim 2020 10:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor16:30 - Tasarruf etme ihtimali endeksinde rekor16:24 - Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale16:23 - 'Simgelerin köprüsü' Marmara'nın trafik yükünü sırtlayacak16:19 - Erdoğan: ABD kiminle dans ettiğinin farkında değil16:12 - 'Örümcek Ormanları' güz renkleriyle büyülüyor
16:11 - Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor16:00 - Danıştay İDDK'dan görev süresi dolan okul müdürlerine dair önemli karar15:29 - Ateş Kara: Eylül başında Ankara'da rakamlar çok yüksekti15:19 - 'Koronavirüsün biyolojik silah olma ihtimali çok düşük'14:58 - Bakan Kurum'dan Elazığ depreminin ardından yapılan konutlara ilişkin açıklama14:49 - Kimliğini unutan KPSS adayının yardımına trafik polisleri koştu
14:43 - Sahte içki nedeniyle iki ilden yeni ölüm haberleri geldi14:28 - RTÜK Başkanı Şahin: Sosyal medya sınırsız hakaret alanı değil14:20 - Vali uyardı: Vakalar son 10 günde ikiye katlandı14:16 - Fahrettin Altun'dan 'Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına' ilişkin açıklama14:01 - Bolu'da köyde çok sayıda ev yanıyor
13:59 - Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz
Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor
33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?
Hobi bahçesini kiralayana da ceza geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dahi anlamındaki de ayrı yazılır 1
maşa ile koca ayı 2
arda kardeşler 1
24.10.2020 erzurumspor vs galatasaray maçı 2
dalgıç 1
Tazminatı ödenmeyen soma maden işçileri 2
Kahvaltı 1
Hasbıhal 1
fenerbahce'nin kulüp yayınlarını youtube'a taşıması 1
kalabalık ortam 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam