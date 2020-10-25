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Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale
|25 Ekim 2020 16:24
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Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan grup, pankart açıp basın açıklaması yapmak istedi.
Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca basın açıklaması yapılması ve pankart açılmasının yasak olduğunu bildirdi.
Ekiplerin uyarılarına rağmen bölgeden ayrılmayan 9 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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