1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale

 25 Ekim 2020 16:24
+Aa- Yazdır
Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale

Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan grup, pankart açıp basın açıklaması yapmak istedi.

Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca basın açıklaması yapılması ve pankart açılmasının yasak olduğunu bildirdi.

Ekiplerin uyarılarına rağmen bölgeden ayrılmayan 9 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahte içki nedeniyle iki ilden yeni ölüm haberleri geldi
25 Ekim 2020 14:43		 Bolu'da köyde çok sayıda ev yanıyor
25 Ekim 2020 14:01
Kiracısının kapı kilidini değiştiren ev sahibi avukata dava
25 Ekim 2020 13:36		 Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü
25 Ekim 2020 13:19
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
25 Ekim 2020 13:13		 Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı
25 Ekim 2020 13:04
Adana'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
25 Ekim 2020 12:40		 Her yerde aranan firari suç örgütü yöneticisi yakalandı
25 Ekim 2020 09:17
Sigara vermedi diye cam şişeyle yaraladılar
25 Ekim 2020 06:57		 Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
25 Ekim 2020 06:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor16:30 - Tasarruf etme ihtimali endeksinde rekor16:24 - Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale16:23 - 'Simgelerin köprüsü' Marmara'nın trafik yükünü sırtlayacak16:19 - Erdoğan: ABD kiminle dans ettiğinin farkında değil16:12 - 'Örümcek Ormanları' güz renkleriyle büyülüyor
16:11 - Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor16:00 - Danıştay İDDK'dan görev süresi dolan okul müdürlerine dair önemli karar15:29 - Ateş Kara: Eylül başında Ankara'da rakamlar çok yüksekti15:19 - 'Koronavirüsün biyolojik silah olma ihtimali çok düşük'14:58 - Bakan Kurum'dan Elazığ depreminin ardından yapılan konutlara ilişkin açıklama14:49 - Kimliğini unutan KPSS adayının yardımına trafik polisleri koştu
14:43 - Sahte içki nedeniyle iki ilden yeni ölüm haberleri geldi14:28 - RTÜK Başkanı Şahin: Sosyal medya sınırsız hakaret alanı değil14:20 - Vali uyardı: Vakalar son 10 günde ikiye katlandı14:16 - Fahrettin Altun'dan 'Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına' ilişkin açıklama14:01 - Bolu'da köyde çok sayıda ev yanıyor
13:59 - Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz
Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor
33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?
Hobi bahçesini kiralayana da ceza geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
little bad girl 1
Yatak odasına karışan siyasetçi 1
mühendis 1
fight kulüp 2 1
kodlama 1
şövale 1
amin maalouf 1
inek geliyor 2
vurdumduymaz 1
bar görevlisi 3
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam