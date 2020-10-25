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Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
 25 Ekim 2020 16:52
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Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmen görevlendirme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir.

Öğretmenlerimizin 'sınav, eş durumu ve sağlık mazereti' gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri, yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

AK Parti İlçe Kongresi'nde konuşan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, eğitimle ilgili konuşurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a tepki gösterdi.

İlçesinde 4 öğretmenden 2'sinin sınav kazanarak gittiğini, 1 tanesinin eş durumundan ayrıldığını söyleyen Can, diğer öğretmenin ise torpille Mamak'a geçtiğini söyledi. Can, "Eğitim tuz kokmaya başladı" dedi.

Söz konusu duruma "Olmaz arkadaş" diyerek tepki gösteren Belediye Başkanı, "Öğretmenler ahlaklı olacak" diyerek, torpili olan kadın öğretmenin izini sürdüğünü ve o torpilin Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un kardeşi Hamdi Selçuk'a uzandığını belirtti.

Can, "Kardeşim Bakanlığı Bakan mı yönetecek kardeşin mi yönetecek, yok böyle bir şey" dedi.

Belediye Başkanı ardından şunları söyledi:

"Ankara İl Milli Eğitim Müdürü beni arıyor, diyor ki, 'Babası hastaymış, babasına bakacakmış'. Ben de yuttum ya bunu. Babası 3 sene önce vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Bununla da bitmiyor daha. Bakan beyin haberi yoktur, anlatacağım diyorum. Torpili Bakan'ın kardeşiymiş. Kardeşim Bakanlığı Bakan mı yönetecek kardeşin mi yönetecek, yok böyle bir şey."
Anadolu Ajansı
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