1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü

9 Ekim'den bu yana düzenlenen sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 471 kişiden 95'i tutuklandı
 25 Ekim 2020 17:42
+Aa- Yazdır
Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son iki günde İzmir'de 5, Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 7 kişi, metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 33, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Samsun ve Trabzon'da 1'er kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

- Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son iki günde yapılan operasyonlarda ise Manisa'da 100 litre rakı, 1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap, Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, Malatya'da 269 litre, Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kafeteryada taciz iddiası! Sopalar havada uçuştu
25 Ekim 2020 18:04		 Başkentte suç örgütüne operasyon: 11 zanlı yakalandı
25 Ekim 2020 17:00
Hastaneye gelen genç kız, doktora kızıp masasını dağıttı
25 Ekim 2020 16:56		 Eskişehir'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale
25 Ekim 2020 16:24
Sahte içki nedeniyle iki ilden yeni ölüm haberleri geldi
25 Ekim 2020 14:43		 Bolu'da köyde çok sayıda ev yanıyor
25 Ekim 2020 14:01
Kiracısının kapı kilidini değiştiren ev sahibi avukata dava
25 Ekim 2020 13:36		 Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü
25 Ekim 2020 13:19
Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
25 Ekim 2020 13:13		 Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı
25 Ekim 2020 13:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı19:28 - Cem Yılmaz gösterilerinin bilet fiyatı tepki çekti19:21 - Meteorolojiden iki ilimiz için sağanak uyarısı19:17 - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu tutuklandı19:01 - Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor18:20 - 3 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
18:17 - Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar18:13 - Doç. Dr. Yiyit: Kovid-19'da tekrar yükseliş trendi var18:07 - Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı18:04 - Kafeteryada taciz iddiası! Sopalar havada uçuştu17:58 - Bulgaristan Başbakanı da koronavirüse yakalandı17:49 - Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay yaralandı
17:46 - Akşener, açılış töreninde gözyaşlarını tutamadı17:44 - CB İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt17:42 - Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü17:25 - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kurudu17:23 - İşte kirliliğin yoğun olduğu bölgeler
17:20 - 'Şelaleler ve göller şehri' Düzce doğaseverleri cezbediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz
Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor
33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
25.10.2020 saatlerin 1 saat geri alınması 1
bilim insanı 1
cingöz 1
şevval şahin 1
el oğlu 3
zebercet 2
astrolog 1
i will survive 2
hoşgörü 1
Kahvaltı 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam