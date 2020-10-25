1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CB İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt

Altun, Frontex'in Yunan gemileriyle mültecileri açık denize geri ittiğine dair belgelerin yer aldığı yazıyı, "Sizin yaşam tarzınız bu!" ifadesiyle paylaştı
 25 Ekim 2020 17:44
+Aa- Yazdır
CB İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın sözlerine "Sizin yaşam tarzınız bu!" ifadesini kullandığı paylaşımla tepki gösterdi.

Altun, Schinas'ın, Avrupa Anlaşmasının 2'nci maddesindeki "Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır" şeklindeki paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Yunanistan'la birlikte mültecileri açık denize geri iterek ölüme terk ettiğini, böylece uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak suç işlediğini anlatan yazının linkine "Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!" sözleriyle yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu tutuklandı
25 Ekim 2020 19:17		 Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
25 Ekim 2020 19:01
Akşener, açılış töreninde gözyaşlarını tutamadı
25 Ekim 2020 17:46		 Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
25 Ekim 2020 16:52
Erdoğan: ABD kiminle dans ettiğinin farkında değil
25 Ekim 2020 16:19		 Ateş Kara: Eylül başında Ankara'da rakamlar çok yüksekti
25 Ekim 2020 15:29
Fahrettin Altun'dan 'Avrupa'nın Müslümanlara yönelik düşmanlığına' ilişkin açıklama
25 Ekim 2020 14:16		 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz
25 Ekim 2020 12:27
CHP Bursa Milletvekili Özkan'ın da testi pozitif çıktı
25 Ekim 2020 12:06		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk da 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına katıldı
25 Ekim 2020 11:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı19:28 - Cem Yılmaz gösterilerinin bilet fiyatı tepki çekti19:21 - Meteorolojiden iki ilimiz için sağanak uyarısı19:17 - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu tutuklandı19:01 - Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor18:20 - 3 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
18:17 - Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar18:13 - Doç. Dr. Yiyit: Kovid-19'da tekrar yükseliş trendi var18:07 - Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı18:04 - Kafeteryada taciz iddiası! Sopalar havada uçuştu17:58 - Bulgaristan Başbakanı da koronavirüse yakalandı17:49 - Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay yaralandı
17:46 - Akşener, açılış töreninde gözyaşlarını tutamadı17:44 - CB İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt17:42 - Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü17:25 - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kurudu17:23 - İşte kirliliğin yoğun olduğu bölgeler
17:20 - 'Şelaleler ve göller şehri' Düzce doğaseverleri cezbediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz
Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor
33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
borsacı 2
coberlik 1
Bahar pilavı 2
adamın dibi 1
adamını bulmak 2
Yatak odasına karışan siyasetçi 1
adam beğenmemek 2
vurdumduymaz 1
Kahvaltı 1
Gönül Dağı dizisi 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam