Akşener, açılış töreninde gözyaşlarını tutamadı
|25 Ekim 2020 17:46
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in İzmir'de ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi. Akşener, parkın açılışında gözyaşlarına hakim olamadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan Nihat Gürer Parkı'nın açılışına katıldı.
Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu" ifadelerini kullandı. Akşener'in gözyaşlarına tutamadığı görüldü.
Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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