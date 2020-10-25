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Kafeteryada taciz iddiası! Sopalar havada uçuştu
Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunan şahıs sopayla dövüldü
|25 Ekim 2020 18:04
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Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 3 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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