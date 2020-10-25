Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı
Tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz dolaşan Merve Boluğur'a iki kez 900 lira ceza kesildi. Ünlü oyuncu, "Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum." sözleriyle tepki çekmişti.
|25 Ekim 2020 18:07
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Ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde birçok kez sokakta maskesiz görüntülenen oyuncu Merve Boluğur ceza yedi.
Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "maske takmama cezası verilsin" çağrısında bulunmuştu.
Ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi.
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