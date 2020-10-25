1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: (Karadeniz'deki rezerv) Bu rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak.
 25 Ekim 2020 18:17
+Aa- Yazdır
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Sahası'nda keşfettiği doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu. Keşfedilen rezervin ekonomik karşılığının 80 milyar dolar olduğunu belirten Şahin, "Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

REZERV 2011-2019 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE TÜKETİLEN TOPLAM DOĞAL GAZ KADAR

Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesinde bulunan 405 milyar m3 hacmindeki rezervin yaklaşık olarak 2011-2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu öğrenildi.

10 YILLIK DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI

Ülkemizde; 2010 yılında 37.411 m3, 2011 yılında 43.697 m3, 2012 yılında 45.242 m3, 2013 yılında 45.918 m3, 2014 yılında 48.717 m3, 2015 yılında 47.999 m3, 2016 yılında 46.480 m3, 2017 yılında 53.857 m3, 2018 yılında 49.204 m3 ve 2019 yılında 45.286 m3 doğal gaz kullanıldığı öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Turizmin başkenti'ndeki sertifikalı oteller 'güven' verdi
25 Ekim 2020 17:11		 Tasarruf etme ihtimali endeksinde rekor
25 Ekim 2020 16:30
'Simgelerin köprüsü' Marmara'nın trafik yükünü sırtlayacak
25 Ekim 2020 16:23		 Ukrayna ile Türkiye teknolojik ortaklığı pekiştirecek
24 Ekim 2020 21:52
Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun beşinci havalimanı
24 Ekim 2020 20:54		 Harçlardan gelecek yıl 35 milyar lira gelir bekleniyor
24 Ekim 2020 20:53
Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı
24 Ekim 2020 17:55		 Bakan Varank'tan 'Devletin istediği şirkete el koyabileceği' iddialarına yanıt
24 Ekim 2020 14:41
Bankalarda 217 milyon lira unutuldu
24 Ekim 2020 12:21		 İhracatçı birliklerinin burs programları bazı mühendislik bölümlerine ilgiyi artırdı
24 Ekim 2020 11:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Terör örgütünün paçavrasını açan şahıs gözaltına alındı19:28 - Cem Yılmaz gösterilerinin bilet fiyatı tepki çekti19:21 - Meteorolojiden iki ilimiz için sağanak uyarısı19:17 - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu tutuklandı19:01 - Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor18:20 - 3 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
18:17 - Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar18:13 - Doç. Dr. Yiyit: Kovid-19'da tekrar yükseliş trendi var18:07 - Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı18:04 - Kafeteryada taciz iddiası! Sopalar havada uçuştu17:58 - Bulgaristan Başbakanı da koronavirüse yakalandı17:49 - Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan astsubay yaralandı
17:46 - Akşener, açılış töreninde gözyaşlarını tutamadı17:44 - CB İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt17:42 - Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü17:25 - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kurudu17:23 - İşte kirliliğin yoğun olduğu bölgeler
17:20 - 'Şelaleler ve göller şehri' Düzce doğaseverleri cezbediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
KPSS Önlisans sorularını değerlendiriyoruz
Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
ÖTV zammı sonrası bu araçlar piyasada bulunamıyor
33 yaşında koronaya yenildi, son sözleri yürek dağladı
Eli öpülesi anne-baba... Tek göz odadan tıp fakültesine
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! Aralık ayında Türkiye'de
Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
Almanya'daki cami baskınının iç yüzü ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bizans imparatorunu hayran bırakan iman 1
paylaşımın altına o duyguya uygun görsel paylaşmak 1
24.20.2020 galatasaray'ın attığı ilk gol 2
25.10.2020 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
paylaşım 1
mel gibson 2
kız kurusu 3
söz vermek 1
Huzme 1
Duyarkat 1
SON İLANLAR
500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak
1000 Gelir uzman yardımcısı alınacak
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam