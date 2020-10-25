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Cem Yılmaz gösterilerinin bilet fiyatı tepki çekti

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600 TL'ye kadar olan bilet fiyatları ise tepkiye yol açtı.
 25 Ekim 2020 19:28
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Cem Yılmaz gösterilerinin bilet fiyatı tepki çekti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Korona virüs salgını nedeniyle kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurma kararı aldı. Yılmaz, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken yeni sezon gösterisinin biletleri de satışa çıkarıldı.

Üst üste gösteriler yapacak olan komedyenin bilet fiyatları pahalılığıyla gündemde. Yılmaz'ın 27 Ekim'de yapacağı gösterisini 1. kategoriden izlemenin bedeli bin 900 TL iken, 2 Kasım'daki gösterisinin 1. kategori fiyatı 3 bin 640 TL olarak açıklandı. Bilet fiyatları, seyircilerin tepkisine yol açtı.
NTV
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