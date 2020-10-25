'Binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' haberlerine yalanlama
|25 Ekim 2020 19:51
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki yalan haberler üretmeye başladılar." ifadelerini kullandı.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü ve yandaşlarının "Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı." diye, "Akılla, izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ettiklerini" belirtti.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, çocukları veya yakınları bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği belirlenen ailelerle temas kurulduğunu aktaran Çataklı, şunları kaydetti:
"Haberlerde adı geçen N.A. isimli şahısla da bu kapsamda, 20 Ekim 2020 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, haberlerde bahsedilen partiye yönelik tek bir soru sorulmamıştır. Anlıyoruz! Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin 'evlat nöbeti' tüm küfürlerinize rağmen daha da büyüyerek devam ediyor. Ailelerin de desteğiyle, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubu teslim oldu. 2016'dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807."
- "Son çırpınışlarınız"
Terör örgütüne katılımın son yılların en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çeken Çataklı, paylaşımında, "Eylem yapamaz hale de geldiniz. Son çırpınışlarınız." ifadelerine yer verdi.
Çataklı, ayrıca ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütü içerisinde yaşadıklarını anlattığı TRT Haber'de yayımlanan "Yol Ayrımı" belgeselini de "İşte sizden kaçanların yaşadıkları, anlattıkları." cümleleriyle paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
25 Ekim 2020 21:12
|Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi
25 Ekim 2020 20:05
|İlham Aliyev: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkacak
25 Ekim 2020 20:01
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli
25 Ekim 2020 19:42
|Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in oğlu tutuklandı
25 Ekim 2020 19:17
|Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
25 Ekim 2020 19:01
|Akşener, açılış töreninde gözyaşlarını tutamadı
25 Ekim 2020 17:46
|CB İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt
25 Ekim 2020 17:44
|Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
25 Ekim 2020 16:52
|Erdoğan: ABD kiminle dans ettiğinin farkında değil
25 Ekim 2020 16:19